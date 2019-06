Supermärkte brauchen mehr Bio-Säfte

Link zum Original-KURIER-Artikel

Greenpeace fand bei einer Kontrolle heraus,

dass nicht auf allen Säften

in Supermärkten steht,

woher die Säfte kommen.

Greenpeace ist eine Umweltschutz-Organisation.

Die Kunden wissen oft auch nicht,

ob Spritz-Mittel oder andere

Zusatz-Stoffe in den Säften sind.

Bei Bio-Säften steht zwar drauf,

was in den Säften ist,

nur kann man diese Bio-Säfte

selten im Supermarkt kaufen.

Bei Apfelsaft, der aus der Region kommt,

findet man nur selten genaue Informationen

über das Produkt.

Bei Orangensaft fast nie.

Nur 1 Bio-Apfelsaft war in fast allen

Supermärkten zu kaufen.

Bio-Orangensäfte gab es nur in 6

von 9 Supermärkten.

Greenpeace meint,

dass es in den Regalen

in Supermärkten weniger Getränke geben sollte,

aber dafür mehr umwelt-freundliche Säfte.