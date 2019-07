Sudan: Übergangs-Regierung wurde beschlossen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Nach Protesten wurde der Präsident vom Sudan

am 11. April 2019 abgesetzt.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich,

dass man etwas nicht gut findet.

Das Militär nahm ihm sein Amt weg

und übernahm die Regierung im Sudan.

Das Militär sind die Soldaten von einem Land.

Fast jedes Land hat ein Militär.

Die Soldaten haben Gewehre und andere Waffen.

Das Militär ist für den Schutz von einem Land zuständig.

26 Jahre lang war Omar al-Bashir Präsident vom Sudan.

Sudan ist ein Land im Norden von Afrika.



Anfang Juni machten Gegner vom Militär einen Sitz-Streik.

Ein Sitz-Streik ist ein gewaltloser Protest.

Dabei setzen sich mehrere Menschen an eine

bestimmte Stelle und bewegen sich nicht weg.

Als dieser Sitz-Streik vom Militär beendet wurde,

wurden dabei viele Menschen getötet.

Am 30. Juni gingen mehrere 10 000 Menschen

auf die Straße, um gegen die Militär-Regierung

zu protestieren.

Bis zum 4. Juli regierte das Militär im Sudan.



In der Nacht auf den 5. Juli haben sich im Sudan die Anführer

der Proteste und die Regierenden vom Militär auf eine

Übergangs-Regierung geeinigt.

Die Übergangs-Regierung soll 3 Jahre lang regieren.

Außerdem soll es eine unabhängige Technokraten-Regierung geben.

Eine Technokraten-Regierung baut auf technischem und

wissenschaftlichem Wissen auf.

In einer Technokraten-Regierung ersetzen zum Beispiel

Wissenschaftler oder Ingenieure die Politiker.

Mehrere 1000 Menschen sind auf die Straße gegangen,

um das Ergebnis zu feiern.