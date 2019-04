Strengere Regeln für Urlauber mit dem Auto in Italien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Verena Pronebner ist eine Expertin

für die Rechte von Auto-Fahrern

beim österreichischen Autofahrer-Klub „ ÖAMTC“.

Pronebner warnt Urlauber,

die mit dem Auto nach Italien reisen,

vor strengeren Regeln.

Viele Städte in Italien haben eine alte Innenstadt.

Damit diese alten Innenstädte geschützt werden,

darf man nicht einfach mit dem Auto

in diese Innenstädte fahren.

Man braucht eine Sonder-Erlaubnis.

Wenn Urlauber mit ihrem Auto

ohne Sonder-Erlaubnis in die Innenstadt fahren

und erwischt werden,

müssen sie 80 Euro Geld-Strafe bezahlen.

Meistens hilft das Hotel aber dabei,

wenn man eine Sonder-Erlaubnis bekommen möchte.

Ab 1. Juli müssen Kindersitze

in italienischen Autos einem Alarm haben.

Dieser Alarm soll verhindern,

dass Kleinkinder im Auto vergessen werden.

Betroffen sind davon Urlauber mit einem Miet-Auto.

Urlauber mit einem österreichischen Auto

sind davon nicht betroffen.

ÖAMTC-Expertin Verena Pronebner rät,

dass Urlauber vorher den Auto-Vermieter fragen sollten,

ob der Kindersitz einen Alarm hat.

Die Expertin warnt Autofahrer auch davor,

Straf-Zettel aus Italien unbedingt zu bezahlen.

Wenn man die Straf-Zettel nicht bezahlt,

kann man bis zu 5 Jahre bestraft werden.

Man kann dann Probleme bekommen,

wenn man auch in Zukunft wieder

mit seinem Auto nach Italien reisen möchte.



Mehr Informationen dazu finden Auto-Fahrer

auf der ÖAMTC-Internet-Seite:

https://oeamtc.at/mitgliedschaft/leistungen/rechtsberatung/