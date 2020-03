Starkes Erdbeben in Kroatien

In Kroatien gab es am 22. März ein

schlimmes Erdbeben.

Bei einem Erbeben zittert und bewegt

sich der Erdboden.

Es war das stärkste Erdbeben in Kroatien

in den letzten 140 Jahren.

Mehrere Menschen wurden bei

dem Erdbeben verletzt.

Ein 15-jähriges Mädchen wurde schwer verletzt.

Besonders betroffen ist Zagreb,

die Hauptstadt von Kroatien.

Die Kirche und ältere Häuser in der Innenstadt

von Zagreb wurden durch das Erdbeben

schwer beschädigt.

In Österreich war das Erbeben in den Bundesländern

Steiermark und in Kärnten deutlich zu spüren.

Auch in den Städten Villach, Salzburg, Linz

und Wien hat man das Erdbeben gespürt.