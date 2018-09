„Star Wars“- Produzent Gary Kurtz ist tot

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der „ Star Wars“-Produzent Gary Kurtz ist gestorben.

Er war 78 Jahre alt und hatte die Krankheit Krebs.

„ Star Wars“ ist eine bekannte Filmreihe.

Kurtz ist in Los Angeles auf die Welt gekommen.

Los Angeles ist die größte Stadt im

Bundesstaat Kalifornien.

Kurtz hinterließ eine Ehefrau und 3 Kinder.

Er war 3-mal verheiratet.

Kurtz wurde durch die Zusammenarbeit mit dem

Filmemacher Gorge Lucas bekannt.

Seinen Durchbruch schaffte Kurtz mit dem Film

„American Graffiti“ im Jahr 1973.

Seine größten Erfolge hatte Kurtz als Produzent

bei den ersten beiden „ Star Wars“-Filmen

aus den Jahren 1977 und 1980.

Kurtz arbeitete auch bei anderen Filmen mit.

Zum Beispiel bei den Filmen „Der dunkle Kristall“,

„Slipstream“ und „Ein ehrenwerter Diebstahl“.

In einer Mitteilung seiner Familie stand, dass Gary

ein geliebter Ehemann und Freund war, der seine

Arbeit gut gemacht hat.

Peter Mayhew hat in den „ Star Wars“-Filmen

mitgespielt.

Er schrieb auf der Internet-Plattform Twitter:

„Ein großartiger Filmemacher und Mensch ist gestorben.

Du wirst in den Filmen, die du gemacht hast,

in Erinnerungen bleiben“.