Stadt Wien plant neue Schulen und Kindergärten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Stadt Wien wird neue Schulen

und Kindergärten in Wien bauen.

Dafür werden 700 Millionen Euro ausgegeben.

Geplant sind mehrere Bildungs-Standorte

und ein neues Zentral-Gebäude für Berufs-Schulen.

Bei den Bildungs-Standorten soll es jeweils

1 Kindergarten, 1 Volksschule und 1 Mittelschule geben.

Außerdem soll auch ein neues Schul-Gebäude

für Früh-Pädagogik entstehen.

Da kann man den Beruf Kindergarten-Pädagoge lernen.

Kindergarten-Pädagogen betreuen Kinder unter 6 Jahren

und arbeiten in Kinder-Krippen, Kindergärten

oder in Vorschulen.

Die ersten neuen Schulen und Kindergärten

sollen bereits im Jahr 2025 in Betrieb genommen werden.

Die Gelände befinden sich:

in Rothneusiedl, beim Nordwestbahnhof-Viertel, in Donaufeld-Süd,

in der Seestadt Aspern, am Hausfeld, am Heidjöchl,

in Aspern-Süd sowie „In der Wiesen“ in Liesing.

Das Zentral-Gebäude für Berufs-Schulen wird

in der Seestadt Aspern gebaut.

In dem neuen Gebäude werden Schüler

in den Bereichen Baugewerbe, Baunebengewerbe

und kaufmännische Berufe ausgebildet.