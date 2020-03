Special Olympics: Trainings-Videos für zu Hause

Es gibt jetzt Trainings-Videos für zu Hause

von den Special Olympics.

Special Olympics sind sportliche Wettbewerbe für

Menschen mit geistiger Behinderung.

Wegen dem Corona-Virus wurden die Special Olympics

auf das Jahr 2021 verschoben.

Damit die Teilnehmer und auch andere Menschen fit bleiben,

gibt es jetzt Trainings-Videos für zu Hause.

Hier sind 2 Übungen zum Nachmachen:

Übung 1

Hochspringen und die Beine auseinander spreizen und

die Arme über den Kopf schwingen lassen.

Mehrmals wiederholen.

Übung 2

Beide Hände zu Fäusten machen und an

die Brust nehmen.

Breit mit den Füßen stehen und die Knie leicht beugen.

Zur linken Seite drehen und mit dem rechten Arm

in diese Richtung boxen.

Mit den Fäusten zur Brust zurückkehren.

Zur rechten Seite drehen und mit dem linken Arm

in diese Richtung boxen.

Mehrmals wiederholen.

Auf diesen Internetseiten findet man die Videos:

https://resources.specialolympics.org/health/fitness/

fit-5-page?_ga=2.31396028.283642761.1584633211-913582445.1567693203

https://www.facebook.com/pg/soaustria/videos/?

ref=page_internal.