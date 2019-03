Sogar in Tiefsee-Lebewesen wurde Mikroplastik gefunden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Britische Forscher haben Mikroplastik

in Kleinst-Krebsen entdeckt,

die sehr tief im Meer leben.

Kleinst-Krebse sind sehr kleine

Meeres-Lebewesen.

Laut den Forschern hat das Mikroplastik

also die Tiefsee erreicht.

Als Tiefsee bezeichnet man die Bereiche

vom Meer, die mindestens 200 Meter tief sind.

In diesen Bereichen gibt es nur wenig Licht.

Die Tiefsee war lange dafür bekannt,

dass sie unberührt von Menschen geblieben ist.

Mikroplastik sind Kunststoff-Teile,

die kleiner als 5 Millimeter sind.

Die Forscher haben in fast allen

getesteten Kleinst-Krebsen, Mikroplastik gefunden.

Sie wissen noch nicht, wie sich das

Mikroplastik auf die Tiere auswirken wird.

Die Forscher gehen aber davon aus,

dass es zu schweren gesundheitlichen

Schäden bei den Tieren führen kann.

Die Forscher glauben nicht, dass es möglich ist,

den ganzen Plastikmüll aus dem Meer zu entfernen.

Für die Tiefsee ist das besonders schlecht.

„Wir häufen unseren Müll an einem

Ort an, den wir am wenigsten kennen“,

warnt ein britischer Forscher.