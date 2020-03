So kann man momentan kleine Geschäfte in Österreich unterstützen

Wegen dem Corona-Virus mussten

viele kleine Geschäfte in Österreich

vorübergehend schließen.

Das Corona-Virus ist eine

neue, ansteckende Krankheit.

Das Virus ist vor allem für ältere

oder kranke Menschen gefährlich.

Viele kleine Geschäfte sind

gerade in einer schwierigen Lage.

Momentan ist es für sie schwer, Geld zu verdienen.

Hier sind einige Tipps,

wie man kleine österreichische Geschäfte

trotzdem unterstützen kann:



Übers Internet bestellen

Es gibt eine Liste

von österreichischen Geschäften,

bei denen man übers Internet bestellen kann.

Diese Liste findet man auf folgender Internet-Seite:

https://nunukaller.com/

Man findet dort Geschäfte,

bei denen man zum Beispiel

Kleider, Bücher oder Schmuck

bestellen kann.



Gutscheine besorgen

Man kann die Geschäfte auch unterstützen,

indem man jetzt Gutscheine kauft.

Für Friseure oder kleine Modegeschäfte

ist es zum Beispiel nicht möglich,

über das Internet zu arbeiten.

Auf folgender Internet-Seite kann man

Gutscheine von solchen Geschäften kaufen:

https://www.zusammen-leiwand.at/

Die Gutscheine kann man einlösen,

wenn die Ausgangsbeschränkung nicht mehr gilt.

Auf der folgenden Internet-Seite

kann man Gutscheine von Gasthäusern kaufen:

https://www.vorfreudekaufen



Lebensmittel in kleineren Geschäften kaufen

Beim Lebensmittel einkaufen

kann man kleinere Geschäfte unterstützen.

Im 2. Bezirk in Wien, gibt es zum Beispiel

das Geschäft "Der Burgenländer".

Dort kann man Bio-Produkte kaufen.

Im 7. Bezirk gibt es das Geschäft „Tastery“.

Dort gibt es ausgefallene Lebensmittel,

aber auch normales, wie Öl oder Nudeln.

Wenn man gute Lebensmittel

ohne unnötige Verpackung kaufen möchte,

kann man auf folgender Internetseite nachschauen:

https://www.der-greissler.at/views/products.html#/ .

Auf der folgenden Internet-Seite gibt es einen

Bauernmarkt, der Lebensmittel liefert:

https://markta.at/