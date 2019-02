Skispringer Matti Nykänen ist mit 55 Jahren gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der ehemalige finnische Skispringer Matti Nykänen

ist gestorben.

Er starb im Alter von 55 Jahren.

Der ehemalige Sportler war schon seit einiger

Zeit krank.

Matti Nykänen gehörte zu den größten Skispringern aller Zeiten.

In Finnland war er zweimal Sportler des Jahres.

Er gewann bei Olympia in Sarajewo im Jahr 1984 und

Calgary im Jahr 1988 insgesamt vier Mal die Gold-Medaille

und ein Mal die Silber-Medaille.

Matti Nykänen gewann vier Mal den Gesamt-Weltcup.

Der Gesamt-Weltcup ist ein jährlich stattfindender Ski-Wettbewerb.

Den ersten von seinen 46 Weltcup-Siegen hat er am

30. Dezember 1981 gewonnen und seinen letzten hat

er am 1. Januar 1989 gewonnen.

Matti Nykänen ist im Jahr 1991 als Profisportler zurückgetreten.

Er hat viel Alkohol getrunken, unter anderem,

weil er sich von den Medien unter Druck gesetzt fühlte.