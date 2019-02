Ski-WM: Österreichische Ski-Fahrer gewinnen 3 Medaillen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Von 5. Februar bis 17. Februar fand die Ski-Weltmeisterschaft

in Are statt.

Are ist ein Ort in Schweden.

Am 17. Februar war mit dem Slalom das letzte Ski-Rennen

der Ski-WM.

Ein Slalom ist ein Wettbewerb im Ski-Sport.

Beim Slalom fahren die Sportler in Kurven um

Stangen aus Plastik.

Beim Slalom haben drei österreichische Ski-Fahrer

die Medaillen gewonnen.

Marcel Hirscher hat die Gold-Medaille, Michael Matt die Silber-Medaille

und Marco Schwarz die Bronze-Medaille gewonnen.

Marcel Hirscher gewann seine 7. Gold-Medaille bei einer Weltmeisterschaft.

Marcel Hirscher war froh,

dass er trotz seiner Verkühlung beim Slalom mitfahren konnte.

Hirscher bedankte sich auch bei seinem Ski-Team.

Michael Matt freute sich über die Silber-Medaille.

Marco Schwarz sagte, dass er sich sehr über die Bronze-Medaille freut.

Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen meinte,

dass Marcel Hirscher ein besonders guter Ski-Fahrer ist

und er sich den Sieg verdient hat.

Van der Bellen gratulierte auch Matt und Schwarz zu ihren Medaillen.