Sergej Skripal und seine Tochter erholen sich langsam nach Gift-Anschlag

Der ehemalige Doppel-Agent

Sergej Skripal und seine Tochter Julia,

wurden Anfang März in England vergiftet.

Dafür wurde das Nervengift „Nowitschok“ verwendet.

Die beiden erholen sich jetzt langsam von dem Anschlag.

Julia durfte das Krankenhaus verlassen

und Sergej ist außer Lebensgefahr.

Sergej Skripal hat früher

für den russischen Militärgeheimdienst GRU gearbeitet

und hat Informationen an den

britischen Geheimdienst MI6 weitergeleitet.

2004 fand Russland das heraus.

Skripal wurde in Russland zu 13 Jahren Lagerhaft verurteilt.

Lagerhaft bedeutet, dass man in ein Arbeitslager,

statt in ein normales Gefängnis kommt.

Die Gefangenen werden dort festgehalten

und zum Arbeiten gezwungen.

Bei einem Gefangenen-Austausch

kam er im Jahr 2010 nach Großbritannien.

Gift im Haus der Familie Skripal

Sergej und seine Tochter sind zu Hause

mit dem Nervengift in Kontakt gekommen,

erklärte die britische Anti-Terror-Polizei.

Die höchste Konzentration von dem Gift

wurde nämlich an der Haustür gefunden.

An dem Gift sind auch

die 2 Meerschweinchen der Familie Skripal gestorben,

und ihre Katze musste eingeschläfert werden.

Versuchter Mord mit Gift

Die britische Regierung beschuldigt die russische Regierung,

dass sie für den Mordversuch verantwortlich ist.

Der Fall hat zu einer schweren diplomatischen Krise geführt.

Zwischen Russland, Großbritannien

und auch vielen anderen europäischen Staaten,

gab es seit dem Kalten Krieg keine so großen Spannungen mehr.

Russische Wissenschaftler, die in den USA leben

und das Nervengift in den 1970er-Jahren

mitentwickelt haben, haben Zweifel.

Sie behaupteten, dass das Gift absolut tödlich ist

und die Nervenzellen im Gehirn zersetzt.

Das hat einen jahrelangen Todeskampf zur Folge.

Neues Leben in den USA

Die CIA und der britische Geheimdienst MI6,

besprechen zurzeit die Zukunft von Sergej und Julia.

Sergej und Julia könnten mit neuen Namen

und einer anderen Persönlichkeit in Zukunft in den USA leben.

Dadurch sollen sie vor erneuten Mordversuchen geschützt werden.

Sie könnten in den USA, Kanada, Australien

oder Neuseeland ein neues Leben beginnen.

Laut einer britischen Zeitung,

wären sie in den USA wahrscheinlich am sichersten.