Sehr viele Menschen haben kein sauberes Trinkwasser

Sehr viele Menschen auf der Welt haben kein

sauberes Trinkwasser.

Das hat die UNO in ihrem Welt-Wasser-Bericht erklärt.

Die UNO ist ein Zusammenschluss von fast

allen Ländern der Welt.

Die Mitgliedsländer versuchen die Probleme

auf der Welt zu lösen.

Sauberes Trinkwasser ist für Menschen sehr wichtig.

Wenn Menschen kein sauberes Trinkwasser haben, können

sie krank werden oder im schlimmsten Fall sogar sterben.

Besonders Flüchtlinge leiden darunter,

weil in den Flüchtlings-Lagern

das Wasser oft sehr schmutzig ist.

Menschen die am Land wohnen, haben oft schlechteres

Wasser, als Menschen, die in Städten wohnen.

Menschen in armen Ländern haben kein sauberes Wasser.

Reiche Menschen haben ausreichend sauberes Trinkwasser.