Sehr altes Wikingerschiff wurde entdeckt

Wikingerschiffe in gutem Zustand findet man selten.

Wikinger waren Krieger, die mit Schiffen unterwegs waren.

Es sind nur 3 Wikingerschiffe in gutem Zustand

in Norwegen bekannt.

Diese sind vor mehr als 100 Jahren ausgegraben worden.

Mit einem Bodenradar wurde nun

aber auch ein 4. Schiff entdeckt.

Ein Bodenradar ist ein Gerät, dass dabei hilft,

Dinge zu finden, die unter der Erde liegen.

Das etwa 20 Meter lange Schiff liegt nur 50 cm

unter der Erde in der Nähe vom Oslo-Fjord.

Der Oslo-Fjord befindet sich in Norwegen.

Ein Fjord ist eine Meeresbucht,

die weit ins Land hineinreicht.

Das Schiff am Oslo-Fjord ist anscheinend

noch ziemlich gut erhalten.

Mit dem Bodenradar wurden auch noch Reste

von 5 Häusern gefunden.

Am Oslo-Fjord gibt es einige bedeutende Fundstellen

für Wikingerschiffe oder Häuser.

Dort wurde schon 1852 in einem Grabhügel

ein 21 Meter langes Wikingerschiff gefunden.

Da die letzten 3 Schiffe vor über

100 Jahren ausgegraben wurden,

ist das 4. Schiff für einige Leute sehr aufregend.

Da man das 4. Schiff mit modernen Mitteln untersuchen kann,

bedeutet es den Forschern sehr viel.