See in Australien färbt sich manchmal rosa

In der Stadt Melbourne in Australien gibt es einen

bestimmten See in einem Park, der sich

unter bestimmten Bedingungen rosa färbt.

In dem See ist sehr viel Salz vorhanden.

Wenn die Sonne stark scheint und es

heiß wird, produzieren die Algen im See

einen bestimmten Farbstoff.

Der Farbstoff verbindet sich dann mit dem Salz

und das Wasser wird dadurch rosa.

Viele Urlauber kommen deswegen extra nach

Melbourne, um den rosa See zu sehen.

Jedoch ist der See nicht immer rosa.

Wenn sich das Wetter nur ein wenig ändert,

ist die rosa Farbe weg.