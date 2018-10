Schweres Unwetter in Frankreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 15. Oktober 2018 gab es im Süden von Frankreich

schwere Überschwemmungen.

Der Grund dafür war starker Regen.

Es wurden mindestens 11 Menschen getötet.

8 Menschen wurden verletzt.

Eine Person wurde noch nicht gefunden.

Die Einsatzkräfte retteten einige Menschen

mit dem Hubschrauber aus ihren überfluteten Häusern.

In einem Ort in Frankreich war das Wasser

mehr als 7 Meter hoch.

Die zuständigen Stellen meinten,

dass es so etwas seit 1891 nicht mehr gegeben hat.

Mehr als 3 300 Menschen in Frankreich haben keinen Strom.

Emmanuel Macron ist der Präsident von Frankreich.

Er sagte, dass er mit den Opfer mitfühlt.

Macron meinte, dass er die Opfer bald besuchen möchte.

Der französische Regierungschef Edouard Philippe

reiste schon am 15. Oktober zu den Opfern.

Er versprach den Menschen, dass sie Hilfs-Gelder bekommen.

Bereits am 11. Oktober gab es schwere Überschwemmungen

im Süden von Frankreich.

Dabei wurden 2 Menschen getötet.