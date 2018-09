Schnelle Arbeits-Möglichkeiten für Jugendliche

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren

sind beim AMS als arbeitslos gemeldet.

AMS ist die Abkürzung für das Arbeitsmarkt-Service.

Bernhard Ehrlich ist von der Organisation „10 000 Chancen“.

Er sagt, dass man Jugendliche in den ersten Arbeitsmarkt

vermitteln muss, bevor sie beim AMS landen.

Um die Jugendlichen schnell in den ersten Arbeitsmarkt

zu vermitteln, hat Ehrlich eine Vorstellungs-Aktion

für Jugendliche und Betriebe organisiert.

An der Vorstellungs-Aktion nehmen 120 Jugendliche

aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich

und Steiermark teil.

Für die Vorstellungs-Aktion haben sich 15 Betriebe

aus dem Handel, die österreichische Bundesbahn

und die Post angemeldet.

Die Vorstellungs-Aktion findet noch bis zum 27.

November in Graz statt.