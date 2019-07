Schlager-Sänger Costa Cordalis ist gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 2. Juli starb der bekannte

Schlager-Sänger Costa Cordalis.

Er starb auf Mallorca.

Dort lebte Cordalis mit seiner Familie.

Mallorca ist eine Insel in Spanien.

Costa Cordalis wurde 75 Jahre alt.

Costa Cordalis wurde am 1. Mai 1944

in Griechenland geboren.

Mit 16 Jahren ging er nach Deutschland.

Costa Cordalis sang Schlager auf Deutsch.

Seinen ersten Erfolg hatte Cordalis mit dem Lied

„Du hast ja Tränen in den Augen“ im Jahr 1965.

Dieses Lied war eine deutsche Version

von „Crying in the Chapel“ von Elvis Presley.

Bekannt wurde er auch mit Liedern, wie zum Beispiel

„ Anna Lena“ im Jahr 1974 oder „Anita“ im Jahr 1976.

Im Jahr 2004 macht er mit beim

RTL-Dschungel-Camp und gewann.