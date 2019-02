Schaukeln im Schlaf ist auch für Erwachsene gut

Link zum Original-KURIER-Artikel

Sanftes Schaukeln hilft Babys beim Einschlafen.

Laut Forschern hilft es aber auch Erwachsenen

dabei einzuschlafen und durchzuschlafen.

Eine Gruppe von Forschern untersuchten,

wie sich das Schaukeln während der Nacht

auf den Schlaf auswirkt.

Die Teilnehmer von der Untersuchung schliefen

durch Schaukel-Bewegungen schneller ein.

Außerdem wachten sie zwischendurch weniger auf.

Die Forscher wollten bei der Untersuchung

außerdem herausfinden, ob das Schaukeln beim

Schlafen auch etwas im Gehirn auslöst.

Die Forscher ließen dafür 18 junge Erwachsene

für 3 Nächte in ihrem Labor schlafen.

In der ersten Nacht sollten sich die

Teilnehmer eingewöhnen.

In den nächsten 2 Nächten schliefen sie

einmal in einem sanft schaukelnden Bett

und dann in einem Bett, das sich nicht bewegte.

Die Ergebnisse von der Untersuchung zeigten,

dass das Schaukeln beim Ein- und Durchschlafen

geholfen hat.

Die Forscher wollten durch die Untersuchung

auch herausfinden, ob sich das Schaukeln auf

die Leistung vom Gedächtnis der

Teilnehmer auswirkt.

Die Teilnehmer mussten daher am Abend

Wörter lernen, und wurden

am Morgen danach abgefragt.

Das Ergebnis zeigte, dass die Teilnehmer

erfolgreicher waren, wenn sie während

dem Schlaf geschaukelt wurden.