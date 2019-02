Saudi-Arabien: Männer überwachen Frauen mit Handy-App

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Regierung im Land Saudi-Arabien hat vor Kurzem beschlossen,

dass Männer ihre Frauen mit der Handy-App „Absher“

überwachen können.

Absher ist arabisch und bedeutet auf Deutsch „genehmigt“.

Apps sind Handy-Programme.

Männer in Saudi-Arabien können in der App den Namen

und die Reisepass-Nummer eintragen.

Männer können ihrer Frau durch das Programm eine Erlaubnis geben,

dass sie Saudi-Arabien verlassen dürfen.

Männer können die Erlaubnis der Frau aber wieder entziehen

und Flughäfen in bestimmten Ländern verbieten.

Wenn eine Frau Saudi-Arabien verlassen will,

bekommt der Mann eine SMS.

Die App wird unter anderem auch dafür genutzt,

Straf-Zettel zu bezahlen oder Geburten zu melden.

Die App wird von den Internet-Firmen „ Google“ und Apple“ verkauft.

Der amerikanische Politiker Ron Wyden fordert Google und Apple auf,

die App zu entfernen.

Einige Frauen in Saudi-Arabien wollen aber nicht,

dass diese App entfernt wird.

Mit dieser App können Frauen aus Saudi-Arabien nämlich allein reisen.

Zuvor musste der Ehemann oder ein anderer männlicher Verwandter

eine schriftliche Erlaubnis ausstellen,

was sehr aufwändig war.

Mona Eltahawy ist eine Journalistin aus Ägypten.

Eltahawy schreibt auf der Internet-Seite „ Twitter“,

dass ihr eine Frau aus Saudi-Arabien geschrieben hat,

dass es ihr ohne der App „Absher“ schlechter geht.

Mit der App können Frauen nämlich allein reisen

und so aus Saudi-Arabien fliehen.

Im Internet geben sich Frauen gegenseitig Tipps,

wie sie auf das Handy von ihren Männer zugreifen können.

Frauen können sich dann mit Hilfe der App heimlich selbst

eine Berechtigung für eine Ausreise aus Saudi-Arabien ausstellen.