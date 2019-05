Sängerin Paenda scheidet im Halb-Finale vom „Eurovision Song Contest“ aus

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit dem 14. Mai findet in der Stadt Tel Aviv

der 64. „ Eurovision Song Contest“,

auch kurz „ESC“ genannt, statt.

Der Eurovision Song Contest ist

der größte Musik-Wettbewerb in Europa.

Tel Aviv ist eine Stadt in Israel.

Am 16. Mai fand das Halb-Finale vom ESC statt.

Die österreichische Sängerin Paenda

schied mit ihrem Lied „Limits“ aus und

kommt somit nicht ins Finale.

Am 18. Mai findet das Finale vom

Eurovision Song Contest statt.

26 Länder nehmen am Finale teil.

Der nächste Euro Vision Contest

findet im Mai 2020 in dem Land statt,

aus dem der Gewinner von Tel Aviv kommt.