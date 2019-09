Russland und die Ukraine ließen Gefangene frei

Link zum Original-KURIER-Artikel

Zwischen Russland und der Ukraine gibt es schon länger Streit.

Russland hat Gefangene aus der Urkraine eingesperrt

und die Ukraine hat Gefangene aus Russland eingesperrt.

Putin und Selenskyj einigten sich auf einen Austausch

von Gefangenen.

Sie wollen damit die Beziehung zwischen

ihren Ländern verbessern.

Putin ist der Präsident von Russland.

Selenskyj ist der Präsident von der Ukraine.

Am 7. September kamen in Russland mit einem Flugzeug

35 Gefangene an, die in der Ukraine im Gefängnis waren.

Zur selben Zeit kamen mit einem Flugzeug in der Ukraine

ebenfalls 35 Gefangene an.

Die Gefangenen wurden von Präsident Wolodymyr Selenskyj

am Flughafen in der Ukraine begrüßt.

Es war der größte Austausch von Gefangenen

zwischen Russland und der Ukraine seit Jahren.