Rom: Auf der spanischen Treppe gibt es ein Sitz-Verbot

Urlauber dürfen in Rom nicht mehr

auf der berühmten Spanischen Treppe sitzen.

Das haben die zuständigen Politiker

der Stadt beschlossen.

Rom ist die Hauptstadt von Italien.

Die spanische Treppe ist eine der bekanntesten

Sehenswürdigkeiten in Rom.

Die spanische Treppe ist ein beliebter

Treffpunkt für Menschen, die Rom besuchen.

Im Sommer 2019 wurde beschlossen,

dass es verboten ist, auf der Treppe zu sitzen.

Der Grund dafür ist, dass die Treppe oft durch

Kaugummis und Kaffee- und Rotwein-Flecken

beschmutzt wird.

Es wurde außerdem verboten, dass in den

Brunnen in Rom gebadet wird.

Eine weitere Vorgabe ist, dass Menschen

nicht mehr ohne T-Shirt oder Hemd

auf der Straße spazieren dürfen.



Durch diese Regeln möchte Rom

den Massen-Tourismus kontrollieren.

Unter Massen-Tourismus versteht man,

dass sehr viele Urlauber einen Ort besuchen.

Urlauber, die sich nicht an die neuen Regeln halten,

müssen bis zu 400 Euro Strafe zahlen.