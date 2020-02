Richtige Ernährung kann gegen Migräne helfen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Jeder zehnte Österreicher hat Migräne.

Migräne sind sehr starke Kopfschmerzen.

Bei besonders starker Migräne können auch

Sehstörungen und Erbrechen dazu kommen.

Die Migräne wird meist bei Licht stärker.



Jetzt haben Forscher herausgefunden, dass eine

Umstellung der Ernährung gegen Migräne helfen kann.

Bei manchen Menschen wird die Migräne durch

bestimmte Lebensmittel ausgelöst:

Zum Beispiel durch Käse, Schokolade,

Kaffee, Tomaten oder Alkohol.

Betroffene sollten darauf achten,

ob ihre Migräne dann kommt,

wenn sie bestimmte Dinge zu sich nehmen.

Falls ja, sollten sie auf diese Lebensmittel verzichten.



Es kann auch helfen, wenn man viel Eiweiß

und fettreiche Lebensmittel isst

und dafür weniger Kohlenhydrate.

Eiweiß ist zum Beispiel in Nüssen und

in Soja-Produkten enthalten.

Kohlenhydrate sind zum Beispiel in Brot, Reis,

Nudeln und Kartoffeln enthalten.

Auch Gewicht zu verlieren, kann gegen Migräne helfen.



Es reicht aber nicht immer aus, die Ernährung umzustellen

um die Migräne zu bekämpfen.

Man sollte bei Migräne auch zum Arzt gehen.

Durch genaue Untersuchungen können die richtigen

Medikamente für Betroffene gefunden werden.

Mit Medikamenten können starke

Migräneschmerzen gut verhindert werden.