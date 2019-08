Region Kaschmir hat in Indien keine eigenen Rechte mehr

Link zum Original-KURIER-Artikel

Indien hat am 5. August entschieden,

dass die Grenz-Region Kaschmir keine

Sonder-Rolle mehr in der Verfassung bekommt.

Kaschmir ist ein Region in Asien, die an Indien,

Pakistan und die Volks-Republik China grenzt.

Indien, Pakistan und China wollen,

dass die Region Kaschmir nur zu ihnen gehört.

Deshalb kommt es immer wieder zu Streit in der Region,

vor allem zwischen Indien und Pakistan.



Bisher hatte die Region Kaschmir

auf der indischen Seite eigene Rechte.

Diese Rechte gelten jetzt nicht mehr.

Zum Beispiel hatte Kaschmir unter anderem eine

eigene Verfassung und eine eigene Flagge.



Mehrere Politiker in Kaschmir erklärten,

dass sie jetzt unter Haus-Arrest stehen.

Haus-Arrest bedeutet, dass es einer Person verboten ist,

das Haus oder die Wohnung zu verlassen.

Die Schulen in der Region Kaschmir wurden

bereits in der Früh geschlossen.

Außerdem funktionieren bestimmte Internet-Dienste nicht mehr

und das Handy- und Festnetz ist abgeschaltet.