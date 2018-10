Ratten können Menschen mit Hepatitis E anstecken

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein 65-jähriger Mann in Hongkong

hat sich mit dem Ratten-Virus Hepatitis-E angesteckt.

Hongkong ist die Hauptstadt von China.

Eine Universität in Hongkong sagt,

das ist das erste Mal, dass die Krankheit auf

einen Menschen übertragen wurde.

Dem Betroffenen geht es schon etwas besser.

Diese Krankheit ist aber anders als

der Hepatitis-E-Virus, der bei Menschen vorkommt.

Jährlich sind 20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt

vom menschlichen Hepatitis-E-Virus betroffen.

Man kann sich mit Wasser anstecken,

das bereits die Krankheit in sich hat.

Die Zeichen der Krankheit sind unter anderem Fieber,

Erbrechen, Gelbsucht und manchmal auch Leberversagen.

In Hongkong vermehrten sich die Ratten in

den letzten Monaten besonders gut.

Grund dafür ist das lang anhaltende

warme und feuchte Wetter.

Vor einiger Zeit war Hongkong bereits

von einer Virus-Krankheit betroffen.

2003 starben dort fast 300 Menschen

am Atem-Virus Sars.