„Rat auf Draht“ hilft täglich jungen Anrufern mit Selbstmord-Gedanken

Selbstmord gehört zu den häufigsten

Todes-Ursachen bei Jugendlichen auf

der ganzen Welt.



Es gibt in Österreich einen eigenen

Telefon-Notruf für Jugendliche,

die an Selbstmord denken.

Der Telefon-Notruf heißt „Rat auf Draht“

und ist unter der Nummer 147 erreichbar.

Bei Rat auf Draht sind verständnisvolle

Menschen rund um die Uhr für Jugendliche da.

Es rufen ungefähr 3 Jugendliche am Tag

bei Rat auf Draht an,

die Selbstmord-Gedanken haben.

Kinder und Jugendliche können mit

Psychologen, Therapeuten und Beratern

bei Rat auf Draht sprechen

und sich Hilfe holen.

Auch die Angehörigen von Betroffenen,

wie Eltern oder Geschwister,

können sich bei Rat auf Draht beraten lassen.

Rat auf Draht ist der wichtigste Notruf

für Kinder und Jugendliche in Österreich.



Auch für Erwachsene gibt es einen

Telefon-Notruf den sie anrufen können,

wenn sie Selbstmord-Gedanken haben

oder nicht mehr weiter wissen.

Der Telefon-Notruf heißt „Telefon Seelsorge“

und ist unter der Telefon-Nummer 142 erreichbar.

Beide Nummern sind rund um die Uhr erreichbar.