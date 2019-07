Rakete aus Indien fliegt zum Mond

Link zum Original-KURIER-Artikel

Indien schickte zum ersten Mal eine Rakete

mit einer Raumsonde zum Mond.

Indien ist ein großes Land in Asien.

Raumsonden sind unbemannte Flugkörper,

die ins All oder auf Planeten geschickt werden,

um das All oder die Planeten zu erforschen.

Unbemannt bedeutet, dass niemand

in der Raumsonde ist.

Die Rakete startete von der Insel Sriharikota

im Süden von Indien aus.

Dort befindet sich der Weltraum-Bahnhof von Indien.

Die Raumsonde soll im September

auf dem Südpol vom Mond landen.

Das Ziel ist es, eine Karte vom Mond

zu machen und zu erforschen,

aus welchen Teilen der Mond besteht.

Außerdem soll die Raumsonde

auf dem Mond nach Wasser suchen.

Indien schickte bereits im Jahr 2008

eine Raumsonde zum Mond.

Die Raumsonde landete damals

aber nicht auf dem Mond,

sondern umkreiste ihn nur.