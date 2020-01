Radio Wien macht Nachrichten in einfacher Sprache

Seit dem 12. Jänner sendet Radio Wien

Nachrichten in einfacher Sprache.

Diese Nachrichten-Sendung heißt

„Einfach! Wichtig!“ und wird jeden Sonntag gesendet.

In dem Programm gibt es einen Wochenrückblick.

Dafür werden Nachrichten

aus der vergangenen Woche zusammengefasst.

Ausgesucht und geschrieben werden die Nachrichten

von einem Team der Radio-Wien-Nachrichtenredaktion.



Dieses Angebot gibt es für alle Menschen,

für die normale Nachrichten zu schwierig sind.

Jeden Sonntag kann man den

„Einfach! Wichtig!“-Wochenrückblick

um 8.30 Uhr und 9.30 Uhr in der Rätselshow „WOW“ hören.

Am Nachmittag, um 13.30 Uhr und um 14.30 Uhr,

wird der Wochenrückblick noch einmal gesendet.

Auf der Internetseite https://wien.orf.at/radio/stories/3029450/

kann man die „Einfach! Wichtig!“ Nachrichten nachlesen.

Wenn man die Nachrichten im Radio verpasst hat,

kann man sie sich 7 Tage lang im Internet anhören.

Das ist auf der folgenden Internetseite möglich:

https://files.orf.at/podcast/wienmagazin/Einfache_Nachrichten.xml

Die Teilnehmer der Inklusiven Lehrredaktion

hören sich die Nachrichten in einfacher Sprache

auch 1 Mal pro Woche an.

Dann geben sie der Redaktion von Radio Wien eine

Rückmeldung, ob die Texte gut verständlich waren.