Puppen die Frauen helfen, sich selbst zu akzeptieren

Ein mexikanisches Familien-Unternehmen

hilft Frauen dabei, sich wohler zu fühlen.

Das machen sie, indem sie Puppen herstellen,

die aussehen, wie ihre Besitzerinnen.

Die Puppen heißen „Melinas“.

Die Mexikanerin Marelsy Castillo

stellt diese Puppen, gemeinsam mit

ihrer Mutter und anderen Frauen her.

Die erste Puppe entstand in einer Zeit,

in der sich Castillo in ihrem Körper nicht wohlfühlte.

Castillo hat traurige Sachen erlebt.

Ihre Mutter wollte sie aufheitern und hatte die Idee,

eine Puppe zu machen, die aussieht wie ihre Tochter.

Als Castillo die Puppe gesehen hat, die aussah wie

sie, war das ein schönes Gefühl.

Sie meinte, dass sie eine starke, schöne

und wertvolle Marelsy vor sich gesehen hat.

Seit Februar 2016 stellen die Frauen

auch Puppen für Kunden her.

Die Puppen werden von Frauen hergestellt,

die selbst einmal Opfer von Gewalt geworden sind.

Diese Frauen wollen sich nicht unterkriegen lassen,

das haben sie alle gemeinsam.

Marelsy Castillo bezahlt ihren Mitarbeiterinnen

einen gerechten Lohn und bietet ihnen

psychologische Unterstützung an.

Pro Monat werden ungefähr 25

solcher Puppen verkauft.

Es hat auch schon Monate gegeben

wo 100 Puppen bestellt worden sind.

Die Puppen kosten zwischen 30 und 50 Euro.

Die Puppen werden mit viel Liebe hergestellt.