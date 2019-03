Probleme zwischen den Ländern Indien und Pakistan

Link zum Original-KURIER-Artikel

Beim Streit zwischen Indien und Pakistan geht

es um das Gebiet Kaschmir.

Kaschmir liegt zwischen Indien, Pakistan und der

Volksrepublik China.

Kaschmir wurde zwischen den 3 Ländern aufgeteilt.

Darum gab es schon öfter Streit zwischen den 3 Ländern.

Zur Zeit gibt es zwischen Indien und Pakistan Probleme.

Am 14. Februar wurden bei einem Anschlag der

pakistanischen Terror-Organisation „Jaish e Mohammed“

mindestens 40 indische Sicherheitskräfte getötet.

Terror-Organisationen versuchen,

durch Gewalt ihre Ziele zu erreichen.

Am 26. Februar hat die indische Luftwaffe dann Ziele

in Pakistan bombardiert.

Am gleichen Tag gab es an der Grenze zu Kaschmir Kämpfe,

bei denen mehrere Menschen getötet wurden.

Am Tag danach wurden 2 indische Kampfflugzeuge abgeschossen.

Dabei wurde ein indischer Pilot festgenommen.

Der pakistanische Ministerpräsident möchte mit Indien

Gespräche führen, um die Situation zu klären.

Der Streit zwischen den Ländern ist so gefährlich,

weil sie Atomwaffen besitzen.

Atomwaffen setzen bei der Explosion sehr viel Energie,

Hitze und Strahlung frei.

Atomwaffen können innerhalb von kurzer Zeit ganze

Städte vernichten.

Die Strahlung bleibt zurück und verursacht bei Menschen

die Strahlenkrankheit, die sogar zum Tod führen kann.