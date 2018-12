Präsident Trump entlässt Innenminister Ryan Zinke

Link zum Original-KURIER-Artikel

Donald Trump, der Präsident der USA,

hat auf der Internet-Seite „ Twitter“ verkündet,

dass er Innenminister Ryan Zinke entlässt.

Zinke war seit dem Jahr 2017 Innenminister.

Er soll die Regierung von Trump bis Ende 2018 verlassen.

Trump will erst nächste Woche einen neuen Innenminister

bekannt geben.

In den USA ist der Innenminister für die Verwaltung

von öffentlichen Flächen wie zum Beispiel Parks zuständig.

Innenminister Ryan Zinke hatte immer wieder Probleme,

sich an die Vorschriften für Dienst-Reisen zu halten.

Er gab mehr Geld aus als notwendig.

Eine Tür in seinem Büro wollte Zinke für umgerechnet

123 000 Euro austauschen lassen.

Die Behörden in den USA untersuchen

möglichen Amtsmissbrauch von Ryan Zinke.

Amtsmissbrauch bedeutet, wenn ein Politiker seine

Rechte ausnützt, um einer anderen Person zu schaden

oder selbst mehr Geld zu bekommen.

Immer wieder entlässt Trump Minister.

Im März 2018 hat Donald Trump den amerikanischen

Außenminister Rex Tillerson mit einer „ Twitter“-Nachricht entlassen.

Im November 2018 hat Trump den amerikanischen Justizminister

Jeff Sessions entlassen, weil er Ermittlungen gegen Trump

nicht eingestellt hat.