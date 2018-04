Polizei und Militär haben in Wien für möglichen Angriff geübt

Link zum Original-KURIER-Artikel



In Wien-Simmering haben 80 Polizisten und Soldaten

aus 6 Ländern in einem Einkaufszentrum für einen

möglichen Terror-Angriff geübt.

30 Soldaten aus Wien haben teilgenommen.

50 weitere militärische Experten kommen aus Polen,

Dänemark, Schweden, den USA und Deutschland.

Geprobt wurde, dass verhüllte Terroristen

das Einkaufszentrum stürmen und

Menschen und gegen ihren Willen festhalten.

Bei der Übung gab es Menschen,

die Terroristen und Verletzte gespielt haben.

Die Polizisten stürmten das Einkaufszentrum

und verhafteten die "Terroristen".

Die Rettung versorgte in der Zwischenzeit die "Verletzten".

Der österreichische Verteidigungsminister meinte,

dass es im Moment in Österreich keine

Gefahr für einen Terror-Angriff gibt.

Österreich soll aber auf den schlimmsten Fall

vorbereitet sein.

Der Einsatz-Leiter der Übung sagte, dass man bei dieser

gemeinsamen Übung voneinander lernen kann.

Man passt sich an Gefahren an, die es im Moment gibt.

Zurzeit trainiert man für Terror-Angriffe in Städten.