Pokémon Go Spieler sollen vorsichtig sein

Das Handy-Spiel Pokemon Go wurde über

75 Millionen Mal heruntergeladen.

Das in nur 19 Tagen.

Damit hat das Spiel einen Rekord gebrochen.

Pokemon sind tierähnliche Wesen, in einem Spiel.

Einige Pokemon sehen ganz lieb und klein aus

und andere sehen aus wie gefährliche Drachen.

Bei Pokemon Go versuchen die Spieler Pokemon

zu fangen.

Dabei entscheiden sie sich für eines von 3 Teams.

Es gibt die Teams Rot, Blau und Gelb.

Bevor es Pokemon Go gab, konnte man Pokemon

auf dem Gameboy spielen.

Worum geht es bei Pokemon:

Ein Pokemon-Spieler, wird auch Trainer genannt,

kann bis zu 6 Pokemon gleichzeitig dabei haben.

Man fängt Pokemon, trainiert diese und kämpft

mit seinem Team, gegen andere Trainer.

Wenn die Pokemon kämpfen, bekommen sie

Erfahrungen dazu und lernen neue und bessere Angriffe.

Viele Pokemon entwickeln sich auch weiter,

wenn sie viel Erfahrung gesammelt haben.

Bei der Entwicklung verändert sich das Aussehen

der Pokemon und sie werden dabei stärker.

Inzwischen gibt’s fast 1000 Pokemon.

Weil Pokemon immer so beliebt war,

wurde Pokemon Go entwickelt.

Dieses Handy-Programm kann man sich

im Internet herunterladen.

Das Spiel verbindet die echte Welt mit der Welt im Spiel.

Man kann mit seinem Handy durch die echte Welt gehen

und dabei Pokemon im Spiel suchen und fangen.

Das funktioniert, weil man während dem Gehen,

auf dem Handy das Spiel eingeschaltet hat.

Bei Pokemon Go bewegen sich die Spieler sehr viel.

Deswegen macht es nicht nur Spaß, es ist auch sehr gesund.

Außerdem lernt man dabei immer neue Menschen kennen.

Bei anderen Videospielen sitzen Spieler oft

mehrere Stunden alleine zu Hause.

Beim Pokemon GO-Spielen haben sich aber auch schon

einige Spieler verletzt.

Bei der Suche nach Pokemon ist ein Spieler

in einen Fluss gefallen.

Andere Spieler haben unabsichtlich ein

Militär-Übungs-Gelände betreten.

Ein anderer Spieler wurde von der Polizei mit einem

Elektroschocker angegriffen, weil er sich geweigert hat

einen Park zu verlassen.

Seine Mutter verklagte daraufhin die Pokemon Go Hersteller.