Plastik-Müll verschmutzt das Mittel-Meer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Naturschutz-Organisation WWF sagt,

dass sehr viele Plastik-Flaschen

das Mittelmeer verschmutzen.

WWF steht für World Wildlife Fund

und setzt sich für die Umwelt ein.

Plastik im Mittelmeer verschmutzt

die Umwelt und ist teuer.

Die Müll-Entsorgung kostet im Jahr

über 600 Millionen Euro.

Es gibt so viel Plastik-Müll im Mittelmeer,

weil manche Länder den Müll nicht richtig entsorgen.

Plastik wird oft auch nicht eingesammelt.



Nur ein kleiner Teil des Mülls wird wiederverwendet.

Der Großteil vom Müll landet auf Deponien

oder in Verbrennungs-Anlagen.

Eine Deponie ist ein Ablage-Platz für den Müll.

Deponien können aber auch offen sein.

Von den offenen Deponien wird der Müll

oft über Flüsse ins Meer geschwemmt.



Die Türkei, Ägypten und Italien sind

zum Großteil für den Plastik-Müll

im Mittel-Meer verantwortlich.

Die Türkei, Ägypten und Italien nehmen

nämlich auch Müll aus anderen Ländern auf.

Der WWF meint, dass man diese

Länder dabei unterstützen sollte,

den Müll besser zu entsorgen.

Der WWF will auch, dass es ein UN-Abkommen

gegen Plastik-Müll im Mittelmeer geben sollte.

Das bedeutet, dass sich die Regierungen verpflichten,

etwas gegen Plastik-Müll im Mittel-Meer zu tun.