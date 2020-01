Österreichische Special Olympics: Die Winterspiele haben begonnen

Die Special Olympics sind ein Sportwettbewerb,

an dem Menschen mit Behinderungen teilnehmen.

Seit dem Jahr 1993 gibt es in Österreich

alle 2 Jahre nationale Special Olympics.

Dabei wechseln sich Sommer- und Winterspiele ab.

National bedeutet einheimisch, also aus Österreich.

Die nationalen Special Olympics Winterspiele

haben am 22. Januar 2020 in Villach gestartet.

Villach ist eine Stadt in Kärnten.

Es nehmen aber auch Sportler

aus den Ländern Slowenien,

Serbien und Liechtenstein teil.

Dieses Jahr finden die

nationalen Special Olympics Winterspiele

vom 22. Januar bis zum 28. Januar statt.

Bei den nationalen Special Olympics

Winterspielen gibt es 9 Sportarten.

Dazu gehören zum Beispiel

Langlauf, Tanzen und Eiskunstlauf.

Bei den nationalen Special Olympics Winterspielen

machen insgesamt 900 Sportler mit.

Der Eintritt zu den nationalen

Special Olympics Winterspielen ist kostenlos.

Man kann aber freiwillig an den

Verein „Herzschlag Kärnten“ spenden.

Der Verein hat die nationalen

Special Olympics Winterspiele

in diesem Jahr organisiert.