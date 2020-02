Österreichische Schüler haben sich im Fach Englisch verbessert

Die Schüler in Österreich haben sich

im Fach Englisch verbessert.

Das zeigt ein Test aus dem Jahr 2019.

In Österreich werden immer wieder

solche Tests gemacht.

Damit wird herausgefunden, wie gut die Schüler

in den einzelnen Fächern sind.



Getestet wurden Schüler aus der 4. Klasse

im Gymnasium und Schüler aus der 4. Klasse

in den Neuen Mittelschulen.

Jetzt wurden die Test-Ergebnisse

im Fach Englisch bekannt gegeben.

Die Schüler haben sich in

allen drei Bereichen verbessert.

Die 3 Bereiche sind Lesen, Hören und Schreiben.



Der Bildungs-Minister Heinz Faßmann

freut sich über das Ergebnis.

Heinz Faßmann will, dass Englisch schon bald als

Pflichtfach ab der Volks-Schule unterrichtet wird.

Zur Zeit wird Englisch zwar schon in Volks-Schulen

unterrichtet, aber nicht als Pflichtfach.