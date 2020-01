Österreichische Fahrschule bildet Fahrlehrerinnen in Saudi-Arabien aus

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Tiroler Fahrschule „Easy Driver“ bildet bald

in dem Land Saudi-Arabien Fahrlehrerinnen aus.

Grund für die Zusammenarbeit ist,

dass Frauen in Saudi-Arabien erst

seit dem Jahr 2018 Autofahren dürfen.

Frauen in Saudi Arabien dürfen jetzt Autos,

Motorräder und auch LKWs fahren.

Deswegen wollen jetzt viele saudische Frauen

einen Führerschein haben.

Es gibt dort aber zu wenige Fahrlehrerinnen.

Um den Führerschein zu bekommen,

müssen die Frauen in Saudi-Arabien

3 Wochen lang einen Kurs machen.

Saudi-Arabien ist das einzige Land auf der Welt,

wo das Autofahren für Frauen verboten war.