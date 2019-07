Österreicher immer öfter auf Urlaub

Link zum Original-KURIER-Artikel

Experten vom Wirtschaftsforschungs-Institut

in Wien machten eine Untersuchung

zum Thema Urlaub in Österreich.

Die Experten fanden heraus,

dass die Österreicher früher im Durschnitt

4 Tage an einem einzigen Ort Urlaub machten.

Heutzutage machen die Österreicher

kürzer an einem Ort Urlaub.

Die Experten stellten auch fest,

dass Österreicher früher

2 längere Urlaube im Jahr machten.

Jetzt machen Österreicher nicht nur

im Sommer und Winter Urlaub,

sondern auch zwischendurch für ein paar Tage.

Zum Beispiel nutzen die Österreicher

heutzutage viel öfter die Feiertage

im Mai und Juni für ein langes Wochenende

oder machen im Herbst eine Städtereise.