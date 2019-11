Österreicher haben kein Problem mit Plastik-Verpackungen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bei einer Umfrage kam heraus,

das viele Österreicher kein Problem

mit Plastik-Verpackungen haben.

Bei der Umfrage haben Personen

zwischen 16 und 70 Jahren mitgemacht.

Fast die Hälfte der Befragten gab an,

bei bestimmten Lebensmitteln

Plastik-Verpackungen zu bevorzugen.

Bei Fleisch, Wurst und Milchprodukten sind den Menschen

Plastik-Verpackungen wichtig.



Am zweitliebsten mögen die Befragten

Verpackungen aus Glas.

Sie finden Verpackungen aus Plastik

und aus Glas sehr hygienisch

und auch gut wegen der Haltbarkeit.

Nur ein kleiner Teil der Befragten gab an,

alle Verpackungen gleich gut zu finden.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Menschen

Plastik-Verpackungen bevorzugen, auch wenn das

der Umwelt schadet.