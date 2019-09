Österreicher geben für den Urlaub viel Geld aus

Menschen aus anderen EU-Ländern geben weniger Geld

für den Urlaub aus als Österreicher.

Österreicher zahlen für einen Urlaub ungefähr 641 Euro.

Damit sind sie in der EU auf dem 2. Platz.

Die Menschen in Luxemburg geben

für einen Urlaub noch mehr Geld aus,

sie zahlen ungefähr 769 Euro.

Damit geben sie von den EU-Ländern

am meisten Geld für den Urlaub aus.

Die Menschen in Rumänien haben

nicht so viel Geld für den Urlaub.

Menschen in Rumänien können oft nur

135 Euro für den Urlaub ausgeben.