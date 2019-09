Österreicher finden die Demokratie gut

Am 15. September ist der Tag

der Demokratie.

Demokratie bedeutet:

Das Recht in einem Land

geht vom Volk aus.

Es können aber nicht immer

alle überall mitreden.

Deshalb wählt das Volk Vertreter.

Das sind die Politiker.

Die Politiker machen dann die Gesetzte,

die für das ganze Volk gültig sind.



Eine Umfrage hat ergeben,

dass fast alle Österreicher

Demokratie gut finden.

Von 10 befragten Österreichern

finden 9, dass die Demokratie eine gute Sache ist.

Viele Österreicher sind aber nicht zufrieden,

wie die Demokratie in Österreich funktioniert.

Von 10 befragten Österreichern,

sind 6 unzufrieden mit der Demokratie in Österreich.

Die Menschen die nicht zufrieden sind,

wünschen sich zum Beispiel,

dass sie in der Politik mehr

mitbestimmen können.