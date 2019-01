Österreich: Zentral-Matura in Mathematik wird geändert

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 28. Jänner gab Heinz Faßmann bekannt,

dass die Mathematik-Zentralmatura geändert wird.

Heinz Faßmann ist der Bildungsminister von Österreich.

Ab 8. Mai soll die geänderte Zentral-Matura gültig sein.

Die Matura ist die Abschlussprüfung

einer höheren Schulausbildung in Österreich.

Seit einigen Jahren bekommen alle Matura-Schüler

in ganz Österreich die gleichen Fragen bei der Prüfung.

Darum spricht man von der Zentral-Matura.

Die Zentralmatura in Mathematik wird geändert,

weil im Jahr 2018 viele Schüler die Mathematik-Matura

nicht bestanden haben.

Die Angaben bei den Matura-Aufgaben werden kürzer

und verständlicher.

Außerdem soll es in Zukunft möglich sein,

dass man für eine teilweise

richtige Antwort einen halben Punkt bekommt.

Bisher gab es bei der Mathematik-Zentralmatura

2 Aufgabenbereiche.

Für jeden dieser Aufgabenbereiche hatten die Schüler

2 Stunden Zeit.

In Zukunft werden diese beiden Teile gemeinsam ausgeteilt.

Die Schüler sollen dafür die ganzen 4 Stunden Zeit haben.

Bildungs-Minister Heinz Faßmann meint,

dass am Beginn der Matura der Lehrer der Klasse anwesend sein soll.

Der Bildungs-Experte Kurt Scholz findet,

dass es am besten ist, wenn der Lehrer am Beginn der Matura

mit den Schülern kontrolliert, ob die Zentral-Matura vollständig ist.

Der Lehrer soll mit den Schüler auch überprüfen,

ob man die Angaben bei den Matura-Aufgaben lesen kann.

Der Lehrer soll den Schülern auch allgemeine Hinweise geben können.

Erst nach dieser Überprüfung soll die Arbeitszeit

für die Matura beginnen.

Als nächsten Schritt möchte Bildungs-Minister Faßmann,

dass der Prüfungs-Stoff für die Mathematik-Zentralmatura

überabeitet wird.

Außerdem sollen die Lehrer Fortbildungen machen.