Österreich: Viele Fische und andere Wasser-Tiere sind gefährdet

Die Naturschutz-Organisation WWF hat geprüft,

wie es Fischen und anderen Wasser-Tieren

in Österreich geht.

Man hat herausgefunden, dass viele Tiere,

die in Flüssen und in Seen leben, gefährdet sind.

Menschen zerstören, verbauen und verschmutzen

die Flüsse und Seen.

Dadurch gibt es immer weniger Fische

und andere Wasser-Tiere.

Die schmutzigen Gewässer schaden nicht nur

den Tieren, sondern auch den Menschen.



Von den Politikern wird gefordert, dass sie

etwas gegen das Zerstören, Verbauen

und Verschmutzen der Gewässern tun.

Schmutzige Gewässer müssen

wieder gereinigt werden.

Die sauberen Gewässer müssen vor

weiteren Schäden geschützt werden.

Die Gewässer müssen geschützt werden,

damit die Tiere dort weiterhin leben können.