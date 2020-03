Österreich: Supermarkt-Mitarbeiter bekommen mehr Geld

Wegen dem Corona-Virus kaufen viele Menschen

sehr viele Lebensmittel ein.

Mitarbeiter in Supermärkten müssen daher

sehr viel arbeiten.

Außerdem sind sie besonders gefährdet,

mit dem Corona-Virus angesteckt zu werden.

Deswegen bezahlen die österreichischen Supermärkte

Spar, Billa, Merkur, Penny und Hofer

ihren Mitarbeitern jetzt zusätzliches Geld.

Das nennt sich Sonderzahlung.

Die Regierung in Österreich beschloss vor Kurzem,

dass diese Sonderzahlungen von Steuern befreit sind.

Das heißt, die Mitarbeiter bekommen die ganze Sonderzahlung.

Sie müssen davon nichts an den Staat Österreich bezahlen.

Auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich,

bekommen Supermarkt-Mitarbeiter zusätzliches Geld.