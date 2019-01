Österreich: Mehr Geld für Gewalt-Schutz

Link zum Original-KURIER-Artikel

Juliane Bogner-Strauß ist die österreichische Ministerin

für Frauen, Familie und Jugend.

Bogner-Strauß sagte, dass die Regierung

mehr Geld für Gewaltschutz von Frauen zur Verfügung stellen wird.

Mit den zusätzlichen 500 000 Euro sollen Beratungs-Stellen

für weibliche Gewaltopfer ausgebaut werden.

Das Geld soll auch für vorübergehende Wohnungen

für Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, verwendet werden.

Juliane Bogner-Strauß gab auch bekannt,

dass es eine neue dreistellige Notruf-Nummer geben wird.

Bogner-Strauß sagte auch, dass diese neue Nummer leichter

zu merken ist als die derzeitige Notruf-Nummer.

Ministerin Bogner-Strauß betonte auch, dass sie mit

den einzelnen Bundesländern zusammenarbeiten wird.

Sie möchte, dass Frauen, die in Frauenhäusern Schutz vor

Gewalt suchen, auch in anderen Bundesländern untergebracht

werden können.

Ein Frauenhaus ist eine Einrichtung, wo Frauen mit ihren Kindern

Schutz vor Gewalt in der Familie finden können.

Sie werden dort auch von Experten beraten und

können dort vorübergehend wohnen.

Um Gewalt an Frauen zu verhindern, soll in ganz Österreich

an Schulen verpflichtend im Ethikunterricht über das

Thema Gewalt in Beziehungen gesprochen werden.

Die Ethik hat mit dem menschlichen Handeln zu tun.

Es geht auch um gesellschaftliche Regeln, an die sich jeder

halten sollte, damit das Zusammenleben funktioniert.

Gabriele Heinisch-Hosek ist die Frauen-Sprecherin der SPÖ.

Heinisch-Hosek meinte, dass die Geld-Erhöhung der Regierung

für Gewaltschutz von Frauen nicht hoch genug ist.

Sie findet auch, dass der Plan von Frauen-Ministerin Bogner-Strauß

zu spät kommt.