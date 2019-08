Österreich: Mehr als die Hälfte will auch in Pension arbeiten

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seniors4success hat eine Umfrage

unter 500 Österreichern

über 45 Jahren durchgeführt.

Bei Seniors4success werden Menschen

vor und während der Pension unterstützt.

Seniors4success berät diese Menschen

und macht ihnen Angebote

für die Zeit nach der Arbeit.



Bei der Umfrage kam heraus,

dass mehr als die Hälfte der Personen,

die zurzeit arbeiten, in der Pension

weiterarbeiten wollen.

Pension bedeutet, dass man

im Alter Geld bekommt,

aber nicht mehr dafür arbeiten muss.



Außerdem wurden Personen befragt,

die bereits in Pension sind.

Ungefähr die Hälfte der befragten

Pensionisten arbeitet ehrenamtlich.

Ehrenamtlich arbeiten heißt,

dass man freiwillig und ohne Bezahlung arbeitet.

Außerdem arbeitet jeder 4. Befragte

in einem Beruf und bekommt Geld dafür.

Jeder 5. Befragte pflegt Angehörige

oder arbeitet tatsächlich nichts.

Ein paar von den Befragten

studieren in ihrer Pension.