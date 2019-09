Österreich lehnt Handels-Vertrag zwischen EU und Südamerika ab

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die EU und einige südamerikanische Ländern einigten

sich am 28. Juni auf einen Handels-Vertrag.

Mehrere Länder haben sich für den Vertrag zusammengeschlossen,

um einfacher mit Waren handeln zu können.

Die EU ist eine Gruppe von

Ländern in Europa, die zusammenarbeiten.

Am 18. September lehnten die österreichischen Politiker

den Handels-Vertrag mit Südamerika ab.

Der Vertrag wurde abgelehnt, weil die Landwirtschaft

in Südamerika sehr umweltschädlich ist.

In Brasilien wird zum Beispiel

sehr viel Regenwald abgeholzt,

um Platz für die Landwirtschaft zu machen.

Das ist sehr schlecht für die Umwelt.

Außerdem könnte der Vertrag schlecht für die Bauern

in Österreich sein.

Wenn billiges Fleisch aus Südamerika in die EU gebracht wird,

bekommen Bauern in Österreich für ihr Fleisch weniger Geld.