Österreich hat eine neue Regierung

ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen Chef

Werner Kogler verhandelten einige Wochen lang

über eine Regierungs-Zusammenarbeit.

Anfang Jänner einigten sich Sebastian Kurz und

Werner Kogler auf eine Zusammenarbeit.

Am 7. Jänner hat Alexander Van der Bellen

die neue Regierung aus

ÖVP und den Grünen angelobt.

Bei der Angelobung versprechen die Mitglieder

der Regierung, dass sie ihre Aufgabe annehmen

und sich an die Gesetze halten werden.

Erst nach der Angelobung darf

die Regierung mit der Arbeit beginnen.

Für die Grünen ist es besonders,

weil sie zum ersten Mal in einer Regierung sind.

Die Regierung hat insgesamt 17 Mitglieder.

9 Mitglieder davon sind Frauen.

So viele Frauen gab es in einer

österreichischen Regierung noch nie.

Sebastian Kurz ist wieder Regierungs-Chef.

Werner Kogler ist Vize-Kanzler und Minister für

die Bereiche Beamte, Sport, Kunst und Kultur.