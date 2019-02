Österreich hat bisher 4 Medaillen bei der Ski-WM gewonnen

Österreich hat bis jetzt 4 Medaillen bei der

Ski-Weltmeisterschaft gewonnen.

Die Ski-Weltmeisterschaft findet in Aare in Schweden statt.

Vincent Kriechmayr wurde Zweiter beim Super G

und gewann eine Silber-Medaille.

Super G ist die Abkürzung für Super Giant Slalom.

Beim Super G umfahren die Fahrer Hindernisse,

die auf der Strecke platziert sind.

Ebenfalls gewann Vincent Kriechmayr eine

Bronze-Medaille bei der Abfahrt.

Bei der Abfahrt fahren die Ski-Rennläufer eine

lange und schwierige Strecke hinunter.

Die Strecke besteht aus Kurven und geraden Stücken.

Marco Schwarz wurde Dritter bei der Super Kombi

und gewann somit die 3. Medaille für Österreich.

Bei der Super Kombi fährt man in einem Durchgang

Abfahrt und im anderen Slalom.

Beim Slalom fahren die Sportler in Kurven um

Stangen aus Plastik.

Die Zeiten aus beiden Durchgängen werden

in der Super Kombi zusammengezählt.

Beim Teambewerb wurden die Damen zweite

und gewannen die 4. Medaille für Österreich.

Beim Teambewerb treten mindestens 4 Ski-Fahrer

und Ski-Fahrerinnen an.

Dabei geht es nicht um den Sieg von einem einzelnen

Ski-Fahrer, sondern um den Sieg von einem Team.